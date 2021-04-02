Дело истязавших мальчика отчима и матери из Мончегорска направлено в суд

Сейчас уголовное дело направлено в Мончегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже скоро семейная пара из Мончегорска может понести заслуженное наказание: 25-летний мужчина почти год истязал 8-летнего пасынка, избил его до разрыва кишечника. Следствие установило, что издевательства над ребенком были систематическими, его даже насильно удерживали и не давали свободы.

В отношении матери и отчима возбудили несколько уголовных дел: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего и за истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением пытки; а также за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего); ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним; а также двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего.

Напомним: женщину лишили родительских прав, мальчика отдали на воспитание родному отцу. А отчим находится под стражей.

- Они скрывали ребенка и полученные травмы от правоохранительных и надзорных органов, лишили его свободы и незаконно удерживали в загородном доме на территории садово-огороднического товарищества. При этом должностным лицам органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в школу они сообщали заведомо ложную информацию о получении потерпевшим телесных повреждений по собственной неосторожности или в результате действий неизвестных лиц. О противоправных действиях обвиняемых стало известно после госпитализации ребенка в медицинское учреждение с травмами, угрожающими его жизни и здоровью, - сообщили в Генпрокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Мончегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

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