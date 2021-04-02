В Мурманске у "ГАЗели" на ходу отлетели два колеса

Фото: скриншот видео

В Ленинском округе Мурманска произошло дорожно-транспортное происшествия с участием одной машины. У "ГАЗели", которая двигалась со стороны Североморска, на полном ходу отлетели сразу два задних колеса. Те покатились по дороге и, к счастью, не задели другие автомобили. Тем временем водителю фургончика пришлось затормозить - на оставшихся двух колесах все-таки далеко не уедешь.

Видео с происшествием выложили в паблике "Мурманск ДТП ЧП". Местные жители тут же принялись шутить.

- Нормальные колеса сбежали от плохого хозяина, - иронично подметил мурманчанин Руслан Кравченко.

Как пояснила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, пока что в ГИБДД не поступало информации о данном ДТП.

Напомним: на днях в Дровяном случилась похожая авария. У "ГАЗели" отлетело колесо и выстрелило в Lexus. Обошлось без пострадавших.

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