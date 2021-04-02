В Мурманской области началась призывная кампания-2021

В Мурманской области началась весенняя призывная комиссия 2021 года. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Мурманской области началась весенняя призывная комиссия 2021 года. Северный флот сформировал 43 призывные комиссии: 18 – на Кольском полуострове и 25 в Архангельской области.

Отметим, что Ненецкого автономного округа и Республики Коми кампания не касается, здесь призыв начнется только 1 октября и закончится 31 декабря.

- Нынешний призыв проходит в условиях антикоронавирусных ограничений. На складах военных комиссариатов заблаговременно был сформирован запас одноразовых средств индивидуальной защиты, антисептика, а также экспресс-тестов для выявления инфицированных призывников. Сотрудники военных комиссариатов прошли вакцинацию российским препаратом «Спутник-V». Такая же прививка, доказавшая свою эффективность, будет сделана и призывникам в начале их военной службы, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Призывников из Мурманской и Архангельской областей будут призывать в воинские части Северного флота, в научно-производственную роту при Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске, часть молодых людей поедет в части Западного военного округа, Воздушно-космических сил, а также в Президентский полк и Росгвардию.

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