Коронавирус забрал жизни четырех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 апреля 2021 года составило 1088 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки коронавирус унес жизни еще 4 человек. Напомним: за весь прошлый месяц не было дней без летальных исходов от ковида.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 49208 человек, 69 из них узнал положительном тесте за последние 24 часа. Суточное число инфицированных каждый день не превышает 75 человек.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+36, всего 24277), Североморск (+6, всего 4525) и Кандалакшский район (+1, всего 3422).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 47012 пациентов, а на лечении с ковидом остаются 1108 человек.

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