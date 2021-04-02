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Общество2 апреля 2021 12:26

Жители Мурманска просят спасти музей «Мурманского морского пароходства»

После банкротства предприятия его судьба не известна
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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После банкротства предприятия его судьба не известна, что тревожит северян. Фото: wikipedia.org/Insider

В октябре 2020 года Мурманское морское пароходство признали банкротом. Это повлекло немало проблем. Не только экономических, но и культурных.

В свое время предприятие покупало предметы искусства, некоторые из которых потом пропадала. Так, картина Николая Рериха «Поморяне. Вечер» нашлась во время обысков у одного из акционеров. Ее выставили на торги за 78 миллионом рублей.

Также под крылом пароходства был музей, в котором было немало интересных экспонатов. Например, кость мамонта. http://www.kp.ru/online/news/1687143/ В этом году музею исполнилось 44 года.

После банкротства предприятия его судьба не известна, что тревожит северян. Ветеран Мурманского морского пароходства, почетный работник морского флота Владимир Блинов обратился к депутатам Мурманской областной Думы с просьбой не дать музею умереть. Из-за процедуры банкротства имущество пароходства, в том числе и здания, уйдут с молотка.

- После конкурсной продажи здания, в котором расположен музей, новый владелец вправе ставить вопрос об освобождении четырех залов и нескольких подсобных помещений. Вопрос сегодня встает именно так, время на поиски нового помещения для экспозиции упущено, - пишет Владимир Блинов.

Мурманчане переживают, что экспонаты или осядут в частных коллекциях, или окажутся на помойке.

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