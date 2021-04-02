У острова Западный Кильдин потеряло ход судно "Буревестник"

Чтобы спасти рыбаков, к месту происшествия вышли спасатели аварийно-спасательной службы Центра по ГО и ЧС ЗАТО Александровск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередное судно попало в беду на этой неделе. Напомним: 30 марта в Ленобласти лег на бок недостроенный траулер "Скорпион". Мурманская компания, для которой его строили, сомневается, что будет принимать его на свой баланс. А 25 марта тоже лег на бок траулер "Мелькарт", который выходил из эллинга в Норвегии.

Сегодня, 2 апреля, спасают судно "Буревестник".

- В 08.35 в оперативную дежурную систему Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе « 112 » поступила информация о том , что в одном километре от острова Западный Кильдин маломерное судно "Буревестник" потеряло ход. В лодке находятся 3 рыбака, постоянно на связи, состояние удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Чтобы спасти рыбаков, к месту происшествия вышли спасатели аварийно-спасательной службы Центра по ГО и ЧС ЗАТО Александровск. Сейчас "Буревестника" взяли на буксир и ведут к берегу.

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