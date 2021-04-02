Новые правила записи в первый класс в Мурманской области

Узнать, какие дома прикреплены к школе, можно на ее сайте, или же позвонив в учреждение. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля в России вступил в силу ряд новых законов. В том числе поменялся порядок зачисления первоклашек. Эти изменения касаются и жителей Мурманской области.

Фото: Министерство просвещения РФ

- Прием детей будет проходить в два этапа. Первый будет длиться с 1 апреля по 30 июня. Документы могут подавать для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также на детей, живущих на закрепленной территории (т.е. там, где находится школа). С 6 июля и не позднее 5 сентября подаются документы на детей, не проживающих на закрепленной территории, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Фото: Министерство просвещения РФ

Очередность подачи документов на первом этапе значения не имеет - на нем места должны быть для всех заявившихся. Узнать, какие дома прикреплены к школе, можно на ее сайте, или же позвонив в учреждение.

Фото: Министерство просвещения РФ

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