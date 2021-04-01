"Моржи" Мурманска создали первобытное поселение

«Моржи» переоделись в шкуры, достали шкуры, клыки животных и повеселились от души. Фото: Скриншот видео

"Моржи" Мурманской области - народ позитивный. И часто креативят. То прямо в проруби играют в шашки, то загорают на снегу. А еще могут.... перемещаться во времени. К 1 апреля любители зимнего плавания решили поднять настроение землякам своей шуткой. И придумали стоянку первобытных людей.

- Внимание! Шокирующая новость!!!! В Мурманске найдено первобытное поселение. Съемочная группа всемирно известного издания "NATIONAL ПИТЕКАНТРОП" на днях побывала в России, в Мурманске. Журналистов привлекло внимание найденное местными жителями поселение первобытных людей, - с таким описанием в группе "Моржи города Мурманска" появилось видео.

"Моржи" переоделись в шкуры, достали шкуры, клыки животных и повеселились от души. Видео можно посмотреть здесь.

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