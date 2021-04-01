Спустя год после пандемии коронавируса в Белокаменке растет число заболевших

В Белокаменке все еще появляются инфицированные. Фото: правительство МО

Когда-то Белокаменка была самым крупным ковидным очагом в Мурманской области, обгоняя всех своих конкурентов. Прошлой весной там даже открыли мобильный госпиталь, чтобы лечить больных коронавирусом, построили общежитие для обсервации и ввели режим ЧС.

К счастью, спустя несколько месяцев ситуация на масштабной стройке устаканилась. Ковид решил перекинуться на другие города нашего региона. С тех пор Белокаменку обогнали целых шесть муниципалитетов, среди которых - Мурманск, Североморск, Кандалакшский район, Мончегорск, Печенгский район и Оленегорск.

На сегодняшний день, согласно последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на стройке выявлено 2393 заболевших COVID-19 с начала пандемии. Двое рабочих получили положительный результат теста за минувшие сутки. Несмотря на то, что Белокаменка уже сбавила ковидные обороты, периодически там появляются новые инфицированные. К счастью, уже не столь серьезными темпами, как было раньше.

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