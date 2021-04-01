Смеха ради: МегаФон назвал 10 любимых комедий мурманчан

МегаФон ТВ предоставляет пользователям постоянный доступ к обширной библиотеке контента, включая тысячи фильмов, сотни сериалов и ТВ-каналов от ведущих мировых правообладателей. Фото: Пресс-служба МегаФон

Самыми популярными комедийными фильмами среди жителей Мурманской области стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года.

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом мурманчане отдают предпочтение именно российским юмористическим кинолентам, на долю которых приходится более 60% просмотров.

Также в топ-10 вошли:

• Последний богатырь*;

• Настоящее будущее*;

• Днюха!;

• Холоп*;

• Один дома;

• Как Надя пошла за водкой*;

• Сделано в Италии.

Среди комедийных ситкомов, по данным специалистов компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «257 причин, чтобы жить»*. Интересно, что на четвертом месте топа расположился знаменитый американский сериал «Друзья», который не теряет актуальности даже 25 лет спустя. Замыкает пятерку российский сериал «Гранд».

МегаФон ТВ предоставляет пользователям постоянный доступ к обширной библиотеке контента, включая тысячи фильмов, сотни сериалов и ТВ-каналов от ведущих мировых правообладателей. Сервис доступен через приложение на мобильных устройствах, персональных компьютерах и смарт-телевизорах. Базовый набор ТВ-каналов и несколько фильмов, как правило, уже входит в тариф абонента. Дополнительный контент оплачивается с помощью номера мобильного телефона.

*доступен в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv

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