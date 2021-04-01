Представитель мурманской компании "ФЭСТ": "ЧП с траулером "Скорпион" не укладывается ни в какие нормы"

С траулером разбираются специалисты.

30 марта в Ленинградской области, в городе Отрадное произошло ЧП. Завалился на бок рыболовецкий траулер "Скорпион", который строился на судоремонтном заводе "Пелла" для мурманской группы компаний "ФЭСТ". В результате происшествия погибли два человека - работники подрядной организации. Всего на борту находилось 80 человек.

Представитель компании "ФЭСТ" рассказал "КП", что после случившегося судно, скорее всего, принимать не будут. Не только потому, что рыбаки - народ суеверный , и не захотят ходить на судне с такой историей.

- Понятно, что ЧП не укладывается ни в какие нормы. Когда готовый на 80% траулер терпит такую серьезную поломку, то это очевидно большая проблема. Сейчас там работают специалисты, которые оценивают все произошедшее с судном. Конечно, мы бы хотели получить новый траулер. На данный момент "Скорпион" еще не наш, посмотрим, будем ли принимать его, - уточнил представитель мурманской компании Иван Третьяков.

По его словам, из-за затянувшегося строительства траулера предприятие терпит убытки. Судно должны были сдать еще в прошлом году, но этого не случилось. А потому компания потеряла часть инвестиционных квот. В этом году квоту из-за сложившейся ситуации они также получить не смогут.

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