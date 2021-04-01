В Мурманске обвиняемого в изнасиловании девочки на два месяца заключили под стражу

Обвиняемого нашли под Лугой, после чего доставили в Мурманск. Фото: УМВД России по МО

С 19 марта в Мурманской области искали 31-летнего водителя такси, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Мужчина приехал в Заполярье из Москвы, а сам родом из Киргизии. Напомним: из-за мужчины объявили план "Перехват", который действовал почти неделю. На выезде из Мурманска проверяли все машины.

В итоге обвиняемого нашли под Лугой, после чего доставили в Мурманск. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ – изнасилование несовершеннолетней. Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу.

- Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности подозреваемого, ранее судимого, покинувшего Мурманскую область после возбуждения уголовного дела, с учетом тяжести инкриминируемого деяния, суд пришел к выводу о том, что Э., оставаясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказать давление на участников производства по делу, в связи с чем удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав Э. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщили в пресс-службе суда.

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