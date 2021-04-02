Мурманск попал в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами из-за капитана дальнего плавания

В принципе, если каждый месяц мы будем размещать такого плана вакансию, мы будем стабильно в топе, однако ни зарплаты, ни благосостояние у граждан не вырастут. Разве только гордость за капитанов дальнего плавания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неоднозначное исследование появилась на просторах сети. Аналитики онлайн-платформы Superjob.ru назвали Мурманск лидером по самым высоким зарплатам. Но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что все не так радужно на северном небосклоне. Хотя могло быть приятно.

Каждый месяц портал делает выборку самых высоко оплачиваемых размещенных вакансий в городах с населением, не превышающем миллион человек. В марте по Мурманску было размещено объявление о поиске капитана с предлагаемой зарплатой более 500 000 рублей в месяц. Во все остальные периоды максимальная зарплата, которая предлагалась в вакансиях, не превышает планки в 100 тысяч рублей, и это абсолютно схоже с другими городами-середнячками. В феврале в такой топ попала Ивановская область с вакансией руководителя филиала в 250 тысяч рублей, а до этого такой выборки и не было вовсе.

В принципе, если каждый месяц мы будем размещать такого плана вакансию, мы будем стабильно в топе, однако ни зарплаты, ни благосостояние у граждан не вырастут. Разве только гордость за капитанов дальнего плавания.

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