В 2021 году в Мурманской области по нацпроекту отремонтируют три моста

Путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге в сторону норвежской границы приведет в порядок ООО «Аксай». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области выбрали подрядчиков для ремонта двух мостов и одного путепровода. Ремонты проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге в сторону норвежской границы приведет в порядок ООО «Аксай». По данным портала rusproile.ru, ООО «Аксай» обслужило 49 государственных контрактах на общую сумму 936 831 318 рублей. Чаще всего его услуги заказывают Мурманск, ЗАТО Александровск, но в заказах у них встречается не ремонт мостов, а ремонт нежилых помещений, фасадов, кровель, строительство зданий.

- На юге области мост через реку Умба на 4+033 километре автомобильной дороги Умба-Кандалакша отремонтирует индивидуальный предприниматель Павел Иванович Петров. Мост через реку Мартимъявр на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС планируется заключить с ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление», - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

ИП Петров П.И., в отличие от ООО «Аксай», наоборот специализируется на мостостроении и ремонте мостов. В частности, временный мост через реку Каннентъявр на автодороге «Кола-Серебрянские ГЭС» устанавливает сейчас именно эта компания. Мост через реку Мартимъявр находится на автоподъезде к поселку Туманный.

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