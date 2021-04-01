В Мурманской области подорожали вермишель и охлажденная кура

Еженедельный мониторинг показал, стоимость каких продуктов выросла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманскстат продолжает вести наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Мониторинг показал, стоимость каких продуктов выросла и, наоборот, уменьшилась за неделю в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- За период с 23 по 29 марта отмечено увеличение цен на вермишель - на 1,7%, морковь подорожала на 1,5%, охлажденные и мороженые куры поднялись в цене на 1,2%, пшеничная мука - на 0,8%, - сообщили в статистическом ведомстве.

Зато мороженая неразделанная рыба подешевела на 1,9%, а яблоки – на 0,6%. Так что самое время варить уху и делать шарлотку.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: Мурманская область вошла в десятку регионов, где цены на продукты выросли меньше всего. Исследователи заверяют, что это показатель благополучности региона.

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