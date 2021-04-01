Сотрудники войсковой части из Гадживео вернут государству 1,8 миллиона рублей за похищенные пайки

Осужденные за два года украли пайков на 3,5 миллиона рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

С декабря 2017 года по февраль 2019 года в войсковой части 77360-В Гаджиевского гарнизона продовольственные пайки уходили на сторону. Виноватыми в этом оказались техник продовольственной службы и управляющий столовой. Уже бывшие, потому что после того, как их дела раскрыли, обоих уволили.

- Согласно распределенным ролям, техник, имея доступ к соответствующим сведениям, должна была составлять и обеспечивать подписание полномочными воинскими должностными лицами фиктивных заявок на выдачу военнослужащим пайков. А управляющий столовой на их основании должен был обеспечивать беспрепятственную выдачу пайков со склада третьим лицам за денежное вознаграждение, оформляя при этом необходимые отчетные документы о якобы надлежащей выдаче продуктов военнослужащим, - рассказывают в Военно-следственном управлении России по Северному флоту.

Мошенничество длилось почти два года, за которые со склада были проданы товары на 3,5 миллиона рублей. После в отношении сообщников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения).

Суд признал обоих виновными, но приговор смягчил, учитывая, что у них есть маленькие дети, да и сами обвиняемые раскаялись. Бывший техник получила три года условно, бывший управляющий столовой - четыре года условна. В солидарном порядке они должны будут вернуть государству более 1,8 миллиона рублей.

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