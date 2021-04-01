В июне в Мурманске может пройти Международный молодежный арктический форум

Андрей Чибис предложил в Мурманске провести международный молодежный форум. Фото: правительство Мурманской области

31 марта прошла третья международная онлайн-сессия "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса". На нем северные регионы России, а также представители Норвегии, Швеции и Финляндии обсуждают положительный опыт борьбы с пандемией и не только.

Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил провести в Мурманске международный молодежный арктический форум.

- Мы планируем с учетом стабилизации ситуации с коронавирусом, активной вакцинации провести в Мурманске 26-27 июня международный молодежный арктический форум. Его мероприятия могут стать круглосуточными, ведь будет полярный день, - сообщил Андрей Чибис.

По его словам, молодежь разных стран может собраться вместе для обсуждения разных тем от экономики и спорта до экологии и культуры.

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