Обращение компании «Мурман СиФуд»

ООО компания «Мурман СиФуд»

Уважаемые господа, мы обращаемся ко всем, кто хочет прокомментировать, проанализировать, сделать какие-то выводы, касающиеся инцидента, произошедшем с траулером «Мелькарт» в доке компании «КИМЕК».

Мы Вас просим обращаться непосредственно в компанию «Мурман СиФуд» для получения первичной, исходной информации.

Мы готовы предоставить Вам всю информацию, которой располагаем на данный момент времени. Часть данных у нас еще пока отсутствует, так как процесс разбирательства продолжается.

Мы просим не использовать для анализа «слухи» и различного рода домыслы.

Всегда открыты для Вас ООО компания «Мурман СиФуд»

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