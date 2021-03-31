В Мурманске пройдут обсуждения с жителями реконструкции площади Пяти Углов

Одной из целей организаторы ставят услышать мнение жителей разных возрастов и попробовать договориться об общих идеях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

От преобразования площади Пяти Углов в Мурманске нам никуда не деться, также как и улицы Капитана Егорова. И чтобы с минимальным потерями пройти этот сложный этап, жителям города придется активизироваться. Для этого 2 апреля в областной научной библиотеке пройдут общественные слушания, цель которых - составить общественное техзадание.

- Это техзадание и станет основой для Всероссийского архитектурного конкурса на разработку комплексной концепции благоустройства Площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского, - сообщили организаторы встречи.

Организаторы семинара планируют определить проблемы, которые должен решить проект, как преобразовать и сохранить важные ценности пространства, как люди хотели бы проводить там время. Одной из целей организаторы ставят услышать мнение жителей разных возрастов и попробовать договориться об общих идеях.

Слушания пройдут 2 апреля с 19:00 до 21:30 в Мурманской универсальной научной библиотеке на ул. Софьи Перовской 21А. В связи с ограничениями по Covid-19 необходимо обязательно зарегистрироваться. Информацию о встрече можно узнать здесь.

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