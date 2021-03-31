В Мурманске с крыши дома на проспекте Ленина упали кирпичи

В адрес подрядной организации также направили письмо, чтобы она обезопасила прохожих и не допустила, чтобы кирпичи летели вниз. Фото: Роман Глек

С приходом весны на голову северянам летят сосульки. Так, в Коле на машину с людьми внутри упала глыба снега. Но не только приветы зимы могут лететь вниз.

29 марта в группе "Мурманск" опубликовали фотографию с замусоренным проспектом Ленина. Автор сообщил, что с дома №80 упали на тротуар кирпичи и штукатурка. Ситуацию прокомментировали в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

- По договору, заключенному между Фондом и ООО ПКБ "Промбезопасность" проводится обследование крыши и подготовка проектной и сметной документации на ее капитальный ремонт. Также подрядная организация делает экспертное обследование фасада и разрабатывает мероприятия по завершению его капитального ремонта. Учитывая, что работы по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов является исключительно обязанностью лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, по факту обрушения штукатурного слоя и выкрашивания кирпичной кладки при осуществлении очистки крыши от снега и наледи в адрес управляющей организации направлено письмо о выполнении работ, направленных на обеспечение безопасного передвижения граждан в районе главного фасада многоквартирного дома № 80 по пр. Ленина, - сообщили в Фонде капитального ремонта.

В адрес подрядной организации также направили письмо, чтобы она обезопасила прохожих и не допустила, чтобы кирпичи летели вниз.

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