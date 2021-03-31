Улица Капитана Егорова станет пилотной для разработки дизайн-кода в Мурманске

Также в этом году с мертвой точки может сдвинуться вопрос с реконструкцией площади Пять Углов. Фото: Скриншот видео

В декабре 2020 года стало известно, что дизайнер Артемий Лебедев может разработать для Мурманска дизайн-код. И единое решение для оформления областного центра будет. Об этом сообщил глава региона.

- Мы разработаем дизайн-код для Мурманска, чтобы выработать единые решения покраски фасадов и избавиться от бесконтрольного “замусоривания” зданий рекламными вывесками. В качестве пилотного проекта выбрана улица капитана Егорова, - уточнил Андрей Чибис.

Также в этом году с мертвой точки может сдвинуться вопрос с реконструкцией площади Пять Углов. В 2020-м выделенные на проект деньги решили перенаправить на ремонт дворов. В этом же намерены разработать концепцию для Пяти Углов и центральных улиц, проведя конкурс среди архитекторов, и учесть при этом мнение северян.

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