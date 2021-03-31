"Комсомольская правда"-Мурманск" вручила приз зрительских симпатий конкурса "Чудо-сани"

Победитель и призеры получили сладкие подарки от наших партнеров - вкусные топпинги от торговой марки "Махеевъ" и угощения от компании "Кольский край".

13 марта во время празднования Масленицы в детском городке "Сказка" в Мурманске "Комсомольская правда"-Мурманск" провела конкурс "Чудо-сани". Репортаж с мероприятия можно прочитать здесь.

Но после завершения Масленицы приятные события не закончились. В группе "КП" в "ВКонтакте" мы провели голосование за приз зрительских симпатий, чтобы наши читатели выбрали, кто же создал самые интересные чудо-сани.

Команда «Холодное сердце».

Победителем стала работа "Холодное сердце", на втором месте - "Цирковая Масленица", на третьем - "Бабусеньки-Ягусеньки". Поздравляем!

Команда «Цирковая Масленица».

Победитель и призеры получили сладкие подарки от наших партнеров - вкусные топпинги от торговой марки "Махеевъ" и угощения от компании "Кольский край".

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