Сотрудники мурманской таможни задержали северянина с посылкой психотропа из Индии

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: мурманская таможня

23-летний житель Архангельской области заказал по почте из Индии психотропное вещество, а именно - два блистера модафинила. Препарат применяется для лечения сонливости, связанной с нарколепсией. Молодой человек знал, что этот товар запрещен для ввоза в Россию, но, видимо, понадеялся, что закон обойдет его стороной. Но не тут то было.

Нарушение выявили сотрудники службы Мурманской таможни по Архангельской области, службы по противодействию контрабанды наркотиков и Центральной оперативной таможни.

- Содержимое международного почтового отправления направили на экспертизу, которая установила, что товары содержат в своем составе психотропное вещество модафинил общей массой 3,5 грамма, что является значительным размером. Препарат Modafinil Tablet был изъят у северянина в момент его получения в почтовом отделении. При разговоре с ним выяснилось, что молодой человек знал о запрете ввоза в Россию данного вещества, - сообщили в пресс-службе мурманской таможни.

Мурманской таможней в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу психотропных веществ в значительном размере". Контрабандисту грозит до 10 лет лишения свободы.

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