В Кольском заливе спасли двух рыбаков

На катере для оказания помощи рыбакам вышли спасатели аварийно-спасательной службы Центра по ГО и ЧС ЗАТО Александровск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 марта в Мурманской области сотрудники регионального МЧС провели спасательную операцию в Кольском заливе.

- В 22.30 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на входе в Кольский залив губа Большая Волоковая потеряло ход маломерное судно. В нем находится 2 человека, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К лодке с мужчинами поспешил катер.

На катере для оказания помощи рыбакам вышли спасатели аварийно-спасательной службы Центра по ГО и ЧС ЗАТО Александровск. Уже через два часа после того, как рыбаки обратились за помощью, они были на борту спасательного катера. Медицинская помощь им не понадобилась.

В 2020 году санавиция спасла 216 жителей Мурманской области. В Мурманской области перевыполнили показатели нацпроекта.

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