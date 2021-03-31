В Мурманской области изменится расчет ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Сейчас размер детского прожиточного минимума в регионе составляет 18650 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля в Мурманской области меняется порядок расчета ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь ее размер будет зависеть от величины дохода семьи. В Мурманской областной Думе рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

- Размер ежемесячной выплаты составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, и будет зависеть от доходов семьи, - сообщили в пресс-службе Мурманской областной Думы.

Сейчас размер детского прожиточного минимума в регионе составляет 18650 рублей. С 1 апреля можно обратиться за перерасчетом величины выплаты.

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