В 2020 году санавиция спасла 216 жителей Мурманской области

Центр медицины катастроф Заполярья, во многих случаях является последней надеждой тяжело больных людей, жителей отдаленных населенных пунктов и тех, кто попал в беду вдали от больниц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании правительства Мурманской области, состоявшемся 31 марта, заслушали доклад министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева. Вопрос зашел о работе Центра медицины катастроф Заполярья, который во многих случаях является последней надеждой тяжело больных людей, жителей отдаленных населенных пунктов и тех, кто попал в беду вдали от больниц.

- В 2020 году санавиация совершила 193 вылета, спасли 216 человек, что на 75,2% выше, чем показатели нацпроекта, - сообщил Дмитрий Панычев.

Напомним: на этой неделе с полуострова Рыбачий вертолетом эвакуировали мужчину - туристу стало плохо с сердцем. Также борт Центра медицины катастроф вылетал к месту схода снега с горы Маннепахк, тогда снежный карниз упал на 12-летнюю девочку.

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