Помощь нуждающимся и мощи преподобного: В Мурманской епархии подвели итоги 2020 года

Как и всей стране, в прошедшем году приходам епархии пришлось пережить разгар пандемии коронавируса. Фото: Мурманская епархия

В храме преподобного Трифона Печенгского города Мурманска состоялось собрание Мурманской епархии, посвященное итогам 2020 года. По традиции в нем участвовали монашествующие, священники и миряне, представлявшие приходы и монастыри, сотрудники управления.

Как и всей стране, в прошедшем году приходам епархии пришлось пережить разгар пандемии коронавируса. Из-за этого перенеслись многие массовые мероприятия, в том числе и годовое отчетное собрание. Однако даже в условиях антиковидных ограничений и острой нехватки средств сделать удалось немало. Например, весь год приходами и общественными организациями оказывалась помощь нуждающимся продуктами, вещами и горячим питанием.

Кроме того, удалось провести Феодоритовские краеведческие и Трифоновские образовательные чтения, а также подписать соглашения о сотрудничестве с министерством образования и Кольским научным центром.

- Из культурных событий был заочно проведен региональный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», один из победителей которого - коллектив авторов Кольской воскресной школы – в финале взял Гран-при, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии. – А в аэропорту Мурманска открылись фотоэкспозиции «Романов-на-Мурмане - последний город Российской империи» и «Кольский Север в царствование императора Николая II». Также по городам области начала путешествие передвижная выставка «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере».

Не менее важно, что усилиями правящего архиерея в прошлом году были обретены мощи преподобного Варлаама Керетского. Старинный ковчег-чаша, в котором они находились, отправили на реставрацию в Санкт-Петербург. Вскоре она завершится, и мощи прибудут в Мурманск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна причина схода лавины в Хибинах, под которой погибла 12-летняя девочка. Лавина сошла с горы Маннепахк на детскую туристическую группу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru