Мурманская митрополия будет участвовать в развитии спорта, культуры и образования региона

Власти региона хотят укрепить отношения с Русской православной церковью. Фото: Мурманская епархия.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан провел встречу с вице-губернатором Мурманской области Еленой Дягилевой и руководителями различных министерств - культуры, финансов, труда и соцразвития, спорта и молодежной политики, образования и науки.

С таким количеством региональных министров одновременно глава митрополии встречался впервые. Власти Заполярья считают, что нужно укреплять отношения с Русской православной церковью. В частности, речь идет о совместном развитии спорта, культуры, образования, а также о воспитании молодежи, соцзащите.

- Наша встреча – это свидетельство колоссальной востребованности нашего взаимодействия. Наступивший период развития страны и общества требует консолидации и, в первую очередь, опоры на наши традиционные ценности и традиционные организации, - подчеркнул в начале встречи митрополит Митрофан.

Плодотворное взаимодействие уже идет с министерством образования, которое сейчас возглавляет Ольга Дзюба. В рамках сотрудничества проводятся конкурсы для учителей и детей, олимпиады, викторины и Трифоновские образовательные чтения. Министерство культуры тоже не отстает - предоставляет площадки библиотек для проведения конференций, выставок и творческих вечеров, подготовленных епархиальным отделом культуры. Так, например, в 2020 году традиционные международные историко-краеведческие Феодоритовские чтения впервые прошли в Мурманской областной научной библиотеке.

Вообще, культурные и краеведческие проекты епархии становятся знаковыми для Мурманской области, что, несомненно, могло бы стать основой для развития сотрудничества. Так, по инициативе прихода Предтеченского храма Кандалакши, получившей поддержку властей, будущей осенью в городе будет установлен памятник его основателю - преподобному Феодориту Кольскому. - В этом году мы празднуем 450-летие преподобного Феодорита Кольского, и у нас запланировано установить ему памятники в узловых точках появления христианства на территории Кольского Севера - в Кандалакше и Коле. Он является их основателем, так как построил там первые храмы, вокруг которых стали возникать поселения. Кола тоже должна иметь памятник своему основателю, проект которого мы уже заказали известному московскому скульптору, - отметил глава Мурманской митрополии.

Что касается сотрудничества в области спорта, то для его начала Елена Дягилева предложила владыке Митрофану, как председателю Патриаршей комиссии по физкультуре и спорту, на постоянной основе участвовать в открытии крупных спортивных мероприятий.

Владыка принял это предложение и в ответ напомнил, что сейчас епархия работает над проектом строительства в Мурманске первого в России Духовно-спортивного центра и в этом деле не обойтись без поддержки со стороны министерства спорта Мурманской области. Так что содружество церкви и местных властей будет развиваться.

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