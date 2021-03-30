Коронавирус унес жизни еще трех жителей Заполярья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 марта 2021 года составило 1076 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки зафиксировано 3 летальных исхода от коронавируса. Это минимальный суточный показатель за этот месяц.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 996 человек, 73 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Ситуация с ковидом стабилизировалась, число инфицированных каждый день не превышает 80.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+51, всего 24173), Североморск (+3, всего 4503) и Кандалакшский район (+2, всего 3411).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 46940 пациентов, на лечении с ковидом остаются 980 человек. Уже свернуто около половины коек под ковидных больных, сейчас их осталось 818.

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