В Мурманске ожидается мокрый снег

Зима, вроде, и уходит из Мурманской области, но периодически возвращается. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От переходного периода зима-весна ничего приятного ожидать не стоит. Парочка теплых дней устроили в городе такой потоп, что передвигаться кроме как на машинах опасно. Смотрите сами – по тротуарам кроме проспекта Ленина не пройти – сплошной скользкий снег и лужи. Все дороги мокрые, и проезжающие мимо машины не церемонятся - обливают грязевым душем сверху вниз. О бедных пешеходах мало кто думает.

Одна надежда была, что растает это все быстро. Но, увы! Сегодня с утра снег активно падал на юге Кольского полуострова, на высотах ложился, а в низине таял. Добрался снег и до нас – рано утром припорошил землю, что уже днем пополняет лужи. К тому же мокрый снег синоптики обещают в течение всего дня.

- 30 марта – 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, центр которого формируется над Ботническим заливом. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер, - уточнили в областном гидрометцентре.

Но и для машин лужи готовят сюрпризы. Традиционно вместе со снегом в городе уходит асфальт. На нижнеростинской дороге яма повредила уже восемь автомобилей.

- У самого переезда в луже обломился кусок асфальта. Я проезжал: восемь машин в ряд стоят, чинят колеса, - рассказал редакции "КП" мурманчанин Николай Арбаев.

В общем, достаем резиновые сапоги и пробираемся вплавь.

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