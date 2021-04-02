В Мурманске водитель предложил помочь девушке-водителю, а потом стал требовать с нее деньги

Как оказалось, это уже не первая попытка нашего товарища разжиться на чувстве взаимопомощи людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нынче помощь не бесплатна. Видимо, так решил один мурманчанин и на призыв Евгении Злобиной в группе «Мурманск ДТП ЧП» решил ей помочь - выехать к месту, где ее машина застряла. Да долго ехал: пока добирался, девушку уже вытащили, после чего наш герой очень сильно возмущался, сердился, что его оторвали от важных дел (напомним, это был его личный порыв, никто за руку не тащил), и был в крайней степени раздражения. Успокоить его смогла только небольшая сумма денег, перечисленная на его карточку.

- Я извинилась, сказала, что помощь больше не требуется. На что ранее звонившие мне люди были очень рассержены. Мне стало стыдно, я предложила перечислить в знак компенсации хоть какую-то сумму, чтобы хоть как-то сгладить данную ситуацию. Молодой человек сразу скинул номер своей карты, и пусть сумма совсем не значительная, виноватой я больше себя не чувствовала, - делится Евгения.

На этом наш спаситель не остановился и уже на следующий день сам попросил у девушки денег на бензин. Логика-то простая – я вам пытался помочь, теперь вы помогайте мне. И история слезная: обсох, денег взять неоткуда, дайте на часик, домой приеду – верну.

Как оказалось, это уже не первая попытка нашего товарища разжиться на чувстве взаимопомощи людей. В этой же группе кто-то из подписчиков выложил еще один скрин переписки, где тот же номер телефона просит денег на оплату трактора, которым его вытаскивают.

Подписчики с помощью специальных программ уже вычислили, что все это дело рук одного и того же человека.

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