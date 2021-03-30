В Никель после аварии вернули воду

Вода в дома никельчан вернулась, но администрация поселка просит использовать ее только в технических целях. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В ночь с 27 на 28 марта в Никеле случилась коммунальная авария: на территории закрытого в декабре плавильного цеха обрушилась эстакада, идущий по ней водопровод был разрушен. Из-за этого почти 11 тысяч человек остались без горячей и холодной воды.

Вернуть ее в дома оказалось не так просто. Ремонтные работы на водопроводе - дело затратное по времени, а городские резервуары с питьевой водой опустели уже к утру 28 марта. Перекачать в них воду из резервуаров КГМК сразу не удалось - насосам не хватило мощности. Работы велись круглосуточно.

- За двое суток был выполнен колоссальный объем работ: в сложных условиях произведен монтаж резервной трубы длиной более 300 метров, которую соединили с водоводом. Огромную помощь в восстановлении водоснабжения оказали сотрудники Мурманского водоканала - они произвели монтаж участка трубопровода, - сообщили в пресс-службе КГМК.

Вода в дома никельчан вернулась, но администрация поселка просит использовать ее только в технических целях - пока областной Роспотребнадзор не взял пробы и не сказал, что вода безопасна и соответствует всем требованиям.

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