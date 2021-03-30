Впервые в истории ВМФ в Арктике провели одновременное всплытие трех атомных ракетоносцев

Военнослужащих с успешной уникальной операцией поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Министерство обороны РФ

С 20 марта у архипелага Земля Франца-Иосифа проходит комплексная арктическая экспедиция ВМФ «Умка-2021». В ее рамках провели уникальную операцию.

- Впервые в истории Военно-морского флота выполнены: всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров; полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении; практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность, - сообщил на встрече с Владимиром Путиным главком ВМФ Николай Евменов.

Военнослужащих с успешной уникальной операцией поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Эта новость облетела весь мир. Самым уникальным в этой операции было расстояние между подлодками - 300 метров. Это уникальная операция, демонстрирующая мастерство и опытность наших подводников. Поздравляю главнокомандующего ВМФ Николая Евменова и командующего Северным флотом Александра Моисеева с успешно подготовленной и проведенной операцией. Мы гордимся тем, что база Северного флота находится в Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

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