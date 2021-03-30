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Общество30 марта 2021 8:46

Андрей Чибис: «За чистотой в магазинах надо следить лучше»

Губернатор Мурманской области поручил тщательнее проверять торговые сети
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Губернатор Мурманской области поручил усилить контроль за тем, как работают новые игроки рынка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году торговая сеть «Евророс» прекратила свое существование, вызвав временный «продуктовый коллапс» в Мурманской области. Магазины, в которые северяне привыкли ходить за продуктами, закрылись, и выяснилось, что небольшие торговые точки давно вытеснены сетевыми, поэтому за продуктами надо ходить в крупные гипермаркеты.

После ситуация выровнялась: на смену «Евроросу» пришли другие торговые сети, которые постепенно заполняют нишу. Губернатор Мурманской области поручил усилить контроль за тем, как работают новые игроки рынка.

- Поступают жалобы на состояние торговых залов. Надо лучше следить за их чистотой и контролировать работу новых компаний, которые пришли работать в нашу область, - подчеркнул Андрей Чибис.

Он поручил всем ответственным за процесс инстанциям обращать больше внимания на соблюдение компаниями законодательства, в том числе санитарного.

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