Жительница Оленегорска незаконно прописала в своей квартире знакомую и ее ребенка

Женщина находится под подпиской о невыезде. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

58-жительница Оленегорска хотела помочь знакомой, а в итоге заработала уголовное дело. Как выяснили полицейские, женщина незаконно прописала в своей квартире на улице Южной приятельницу из России и ее несовершеннолетнюю дочь.

- Оперативники установили, что северянка оформила право на проживание данных граждан, заведомо не собираясь предоставить им свою жилплощадь для фактического пребывания. Целью противоправного поступка была помощь знакомой, - сообщили в пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Оленегорке грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо принудительные работы до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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