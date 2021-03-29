Коронавирус унес жизни трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 марта 2021 года составило 1073 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки зафиксировано 3 летальных исхода от коронавируса. Это минимальный суточный показатель за март.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 923 человека, 74 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+53, всего 24122), Североморск (+5, всего 4500) и Кандалакшский район (+1, всего 3409).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 46917 пациентов, а на лечении с ковидом пока остаются 933 человека. Уже свернуто около половины коек под ковидных больных, сейчас их осталось 818. Из них 680 с кислородом, 122 - с аппаратами ИВЛ.

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