Житель Мурманска 5 лет получал военную пенсию за умершего офицера ФСБ России

Мужчине вынесли обвинительный приговор. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ближайшие годы 38-летнему жителю Мурманска придется несладко. Правоохранителям стало известно, что мужчина по-крупному занимался мошенничеством.

- Мурманчанин на протяжении 5 лет, используя доверенность, ранее выданную ему офицером запаса (пенсионером) ФСБ России, распоряжался после его смерти имуществом, валютными, рублевыми счетами, в том числе начисляемой военной пенсией за выслугу лет в органах безопасности. Таким образом, он незаконно присвоил более 1,8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области.

Северянина признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к лишению свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 4 года и полному возмещению ущерба, причиненного ФСБ России.

Приговор уже вступил в законную силу.

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