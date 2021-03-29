В Кандалакшском районе полностью сгорела двухэтажная дача

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение. Фото: Алена МАРТЫНОВА

28 марта в Кандалакшском районе случился пожар. Языки пламени лишили кого-то из дачников своего дома отдыха.

- В 14.11 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Кандалакшский район, 1144 километр автодороги « Р-21 Кола » (садовое товарищество «Урожай»). Произошло возгорание двухэтажного деревянного дома (дачи), размерами в плане 6 на 8 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Пожар был мощный, так что строение выгорело полностью. Кровля и второй этаж обрушились, а конструкции дома на площади 48 квадратных метров разобрали. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним: следователи назвали причину пожара в Кандалакше на улице Спекова. В пожаре погиб мужчина, 22 человека остались без жилья.

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