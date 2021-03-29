В Мурманске после марафона осталась замусоренная лыжня

Фото: vk.com/murmanskgroup| Юлия Полищук

Марафон - это не всегда праздник. Для организаторов - это стабильная головная боль, как до начала мероприятия, так и после. Вот такое своеобразное "афтерпати" устроили организаторам спортсмены: после марафона "Праздника Севера" вся лыжня оказалась завалена упаковками от энергетических спортивных гелей.

- Сегодня после марафона вся лыжня оказалась засыпана пластиковым мусором: упаковками от спортивного питания. Прошли километр собрали пакет, а сколько за 50 километров мусора они оставили? А завтра еще раз побегут. Хотелось бы, чтобы организаторы организовали уборку лыжни от мусора после окончания мероприятия, - пишет в группе "Мурманск" Юлия Полищук.

Жители города сами убирают трассу, потому что любят свой город и беспокоятся. Не удивительно, что приезжие спортсмены не думают о месте, где они пробегают - это не их дом и не их проблемы. Остается открытым вопрос - кто и как будет убирать этот мусор?

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