Таможня наказала нарушителя правил захода в порт Мурманск

Были возбуждены дела об административном правонарушении. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывает, что судовладельцы предпочитают не заходить в порт Мурманск, а базироваться где-то неподалеку, например в Норвегии. Ведь избыточные бюрократические процедуры - это сплошная головная боль. Так, мурманская таможня на днях выявила случаи, когда зафрахтованное российской компанией судно заходило в порт Мурманск без уведомления таможенного органа и без подачи стандартных документов перевозчика. Российская компания зафрахтовала судно для помощи своему флагману - доставка снабжения, топлива, буксира и смены экипажа в период проведения сейсморазведочных работ в море. При этом основное судно находилось в открытом море за пределами таможенной территории ЕАЭС. Фрахтовщик озаботились получением разрешения от Пограничной службы России на курсирование судна через морскую границу без ограничений и прохождения пограничного и таможенного контроля. - Однако это не освобождает перевозчика от обязанности уведомления таможенного органа в случае прибытия судна в порт, - отметили в пресс-службе мурманской таможни. По факту нарушения таможенного законодательства возбуждены дела об административном правонарушении, и суд согласился с позицией таможенного органа.

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