Спасатели в Кольском районе помогли мужчине с поврежденной ногой

Фото: vk.com/szrpso

27 марта мужчина повредил ногу в районе поселка Ретинское, что находится на западной стороне Кольского залива, недалеко от Снежногорска. Добраться домой своими силами уже не представлялось возможным, а потому потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия выехали сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра - филиала СЗРПСО МЧС России совместно с коллегами из АСС ЗАТО Александровск. - Северянину оказали первую помощь, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: стали известны подробности гибели туриста из Санкт-Петербурга в Хибинах. Сноубордиста нашли на камнях в районе склона Цирк ВМФ.

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