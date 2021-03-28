За сутки ковид унес жизни еще трех человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 марта 2021 года составило 1070 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки зафиксировано три летальных исхода от коронавируса.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 849 жителей и гостей Заполярья, 76 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Максимума по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону и остается стабильной.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+46, всего 24069), Североморск (+3, всего 4495) и Кандалакшский район (+3, всего 3408).

Выздоровели и вернулись в обычной жизни 46902 пациента, а на лечении с ковидом пока что остаются 877 человек. С марта прошлого года в регионе проведено больше 860 тестов на COVID-19.

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