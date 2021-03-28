Теплоход "Клавдия Еланская" не успеет прибыть в Островной утром 29 марта

Судно пока что не плывет. Фото: правительство МО

26 марта теплоход «Клавдия Еланская» отшвартовался от причала в Архангельске, где он стоял на затяжном ремонте, и выдвинулся в родные края. По замерзшей Северной Двине судно выводят два буксира. На борту находится 30 тонн продовольствия и 40 тонн песка.

Как сообщали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Островной теплоход должен прибыть ночью 28 марта, однако похоже, что он не успеет добраться туда даже утром 29 марта. «Клавдия Еланская» встала на якорь неподалеку от пристани "Лапоминка" в Северной Двине. Причины пока что не известны.

Похоже, жителям отдаленного уголка нашего региона придется еще несколько дней наблюдать пустые полки в магазинах. Не исключено, что теперь поменяется график движения по социально значимому маршруту ЗАТО г. Островной – Мурманск и обратно.

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