В Мурманске отметили самый теплый день с начала года

Погода выдалась теплая. Фото: Олег ФИЛОНОК

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске", прошедшая суббота, 27 марта, оказалась самым теплым днем за 2021 год - температура воздуха прогрелась до +5.8 градусов в заполярной столице. Такой температурой небесная канцелярия порадовала северян практически по всему Кольскому полуострову. Теплее было только в Верхнетуломском +7 и на границе с Карелией +8. Самые холодные отметки обозначились на Терском берегу районе Варзуги -2 и Тетрино 0 градусов. Видимо, льды Белого моря все еще несут холод и стужу.

28 марта наступление весны продолжается - в Мурманске синоптики обещают +6, поэтому пора доставать резиновые сапоги - все, что выпало в феврале начинает активно таять. Правда, ветер не стихает и местами достигает 15 метров в секунду, поэтому гололед нам тоже обеспечен - в пору металлические терки прикреплять к ботинкам.

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