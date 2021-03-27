В Мурманске полностью сгорел Mercedes

Машина выгорела полностью. Автор фото: Денис Безус

В Мурманске, напротив дома №6 на улице Ломоносова полностью сгорел автомобиль марки Mercedes. Очевидцы увидели огонь и вызвали пожарных.

- Привлекалось 8 человек, два пожарных расчета. Автомобиль выгорел полностью по всей площади, - пояснил редакции «КП» Михаил Бурков, заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области.

Автомобиль горел рядом со школой 23 на парковке, примыкающей к парковой зоне Долины Уюта, где сегодня прошел традиционный лыжный марафон в рамках «Праздника Севера». Пожар случился как в раз в период окончания марафона. Причины устанавливаются, как и владелец. Машины, стоящие рядом, не пострадали. Очевидцы не исключают версию поджога.

- Мы с ребятами стояли около центрального входа у школы. Увидели густой, черный, едкий дым. Сначала мы подумали, что горит один из кабинетов в школе, но обойдя школу, увидели горящую машину, около которой стояли четверо ребят, - написали очевидцы в группе «Мурманск».

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