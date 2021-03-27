В лыжном марафоне "Праздника Севера" примут участие 1500 спортсменов

1500 спортсменов соберутся в Долине Уюта ради лыжного марафона. Фото: Олег ФИЛОНОК

"Праздник Севера" подходит к концу. По традиции его кульминацией станет лыжный марафон в Долине Уюта.

В этом году на него приедут спортсмены из 11 стран: Швейцарии, Норвегии, Голландии, Австралии, Болгарии, Республики Беларусь, Швеции, Израиля, Словакии, Германии, Латвии. Всего на дистанции 25 и 50 километров выйдут 1500 тысяч участников. Есть и звездные гости, например, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов и Александр Панжинский - заслуженный мастер спорта России, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте.

- Я рад, что мы снова встречаемся на кольской земле. Для меня Мурманский лыжный марафон – одно из самых ярких событий в профессиональной карьере. Я считаю, что "Праздник Севера" и марафон по красочности, массовости и зрелищности превосходят многие Чемпионаты и Кубки России. Трассы для марафона подготовлены наилучшим образом, и, я уверен, что все зрители и участники получат массу положительных эмоций от предстоящего события, – рассказал Алексей Петухов.

Старт соревнований запланирован 27 марта в 11.00. А в 10.40 на дистанцию в 200 метров выйдет малыши.

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