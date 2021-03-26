Модернизация Мурманского морского рыбного порта обойдется в 14 миллиардов рублей

Общая стоимость модернизации рыбного порта оценивается в 14 миллиардов рублей. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На этой неделе в рамках рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук обсуждали модернизацию Мурманского рыбного порта.

Она будет проходить в три этапа. Один коснется оборудования причалов для лихтеровозов, таких, как атомный лихтеровоз «Севморпуть». Это будет стоить порядка 6,7 миллиарда рублей.

Второй этап также предусматривает углубление у причалов, чтобы в порт могли заходить крупные торговые суда, а также развитие судоремонта и сервисов обслуживания. Важный момент - проработать возможность обеспечить разгрузку нескольких судов одновременно.

- На сегодня лихтеровоз «Севморпуть» не может сюда заходить и полноценно отгружаться. Первый этап посвящен именно этому – новый причал, где сможет подходить лихтеровоз и отгружать рефрижераторные и любые другие контейнеры. Мы должны сделать терминал, который мог бы комплексно работать и обслуживать максимальное количество грузов. Второй этап посвящен тому, чтобы мы могли полноценно современные суда вводить в работу, чтобы они могли заходить в Мурманск, выгружать продукцию, а также обслуживаться и ремонтироваться. Это комплексная задача, с Минпромторгом мы ее обсуждаем, и есть уже видение, как это всё организовать, - отметил Петр Савчук.

Общая стоимость модернизации рыбного порта оценивается в 14 миллиардов рублей.

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