Погода в Мурманске и области на 27, 28 марта 2021 года: до +8 градусов, порывистый ветер

Погода будет ветреной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На выходных погода в Мурманской области обещает быть все такой же теплой. Но ветер, увы, никак не хочет нас покидать. Как и слякоть на пару с гололедицей.

27 марта, в субботу, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7, местами до -13, днем +3+8 градусов. На дорогах скользко, так что стоит быть осторожнее.

- С 27 по 29 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, 28-29 марта - временами осадки. Среднесуточная температура воздуха в этот период будет превышать климатическую норму на 2-6 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

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