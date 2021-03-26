Мемориальную доску Ивану Ушакову в Мурманске обновят, но не сразу

Скульптор Александр Арсентьев уже начал работу над новой мемориальной доской. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Известный мурманский скульптор Александр Арсентьев уже давно начал работу над памятной доской известному педагогу и историку Ивану Федоровичу Ушакову. При создании учитывалось мнение коллег.

Но пока обновленная мемориальная доска не появится на фасаде Мурманского арктического государственного института. Вопрос о ней должны были рассмотреть на заседании Совета депутатов Мурманска, однако дискуссии не вышло. Вопрос сняли с повестки дня и отправили на доработку. Причиной стали спорные моменты в финансировании проекта, а также неточности в оформлении документации.

С инициативой обновить мемориальную доску к депутатам горсовета обратилось руководство МАГУ и педагоги опорного вуза. Сделать важное дело планировали к региональной научно-практической конференции «Ушаковские чтения».

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