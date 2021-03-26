В Мурманской области государственным служащим запретят иметь криптовалюту

Чиновникам нельзя будет владеть криптовалютой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области намерены совершенствовать антикоррупционное законодательство. Прокурор региона внес в областную Думу законопроект о приведении в соответствие с федеральными нормами требований к государственным и муниципальным служащим о декларировании цифровых накоплений и запрете на владение цифровой валютой или иными цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах в соответствии с иностранным правом.

Если проще, то чиновникам и госслужащим надо подумать о том, как избавиться от криптовалюты.

- Мы пытаемся идти в ногу со временем. До 1 июля 2021 года руководители государственных или муниципальных учреждений обязаны декларировать свое цифровое имущество, равно как и вновь поступающие на службу, должны уведомлять об этом работодателя. А с 1 июля всем чиновникам будет запрещено иметь подобные счета, как и криптовалюту, - рассказал председатель комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

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